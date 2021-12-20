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Выпуск зеленых облигаций в Москве отложили для физлиц

20.12.2021 08:48
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ТАСС

Власти Москвы приняли решение о переносе выпуска зеленых облигаций для физических лиц, к вопросу об их размещении на рынке могут вернуться в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы хотели сделать это в текущем году (разместить зеленые облигации для физических лиц. — Прим. ред.), но пока решили повременить. Объясню почему. Во-первых, как я уже говорил, у нас уже нет необходимости в заимствованиях, а во-вторых, ситуация на рынке сейчас такая, что меньше чем под 9—10% деньги не занять. Это дорогие деньги, и с точки зрения бюджетной эффективности занимать под такой процент неправильно», — сказал Ефимов.

Он отметил, что власти видят огромный интерес к зеленому займу именно со стороны москвичей — физические лица купили облигаций из первого выпуска на 700 млн рублей. И специалисты сейчас регулярно получают обращения с просьбой разместить «народный» зеленый выпуск: москвичи хотят таким образом поддержать экологическую программу Москвы. «Все понимают, что наши ценные бумаги обладают высочайшей надежностью. Можно сказать, это такой эксклюзив на рынке ценных бумаг, которого не было десять лет», — подчеркнул заммэра.

По его словам, именно поэтому власти от этой идеи не отказываются, но пока подождут, когда ситуация успокоится. Стоимость денег увеличилась пропорционально увеличению темпов инфляции, на следующий год ожидается, что инфляция вернется в запланированный коридор в районе 4%. «Поэтому мы к этому вопросу вернемся в следующем году. У нас в принципе все для этого готово», — добавил Ефимов.

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