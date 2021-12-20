Обзор рынков от Банки.ру: ухудшение внешнего фона окажет давление на индекс Мосбиржи и рубль

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на мировые рынки.



Так, инвесторы продолжат следить за динамикой распространения нового штамма коронавируса. Усиление карантинных ограничительных мер в отдельных странах и регионах будет способствовать пересмотру инвесторами оценок траектории восстановления мировой экономики, что может негативно повлиять на весь спектр рисковых активов. При этом рынки ожидают разъяснений по поводу того, насколько опасен «омикрон» и каковы будут последствия его распространения и замещения им штамма «дельта».

Также стоит отметить и пересмотр инвесторами ожиданий относительно денежно-кредитной политики мировых центробанков. Прошедшие на прошлой неделе заседания, в частности заседание ФРС, внесли определенную ясность в планы регуляторов. Однако в ближайшее время инвесторы могут начать закладывать более активное повышение ставок на фоне сохранения проинфляционных рисков, что негативно для широкого спектра активов.

При этом к концу предстоящей недели на мировых рынках будет наблюдаться снижение активности инвесторов и объемов торгов. В пятницу на западных площадках — выходной в связи с празднованием католического Рождества, в результате чего уже в четверг часть игроков возьмет паузу в принятии инвестиционных решений.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе стоит выделить блок данных из США, который будет опубликован в среду и четверг. Инвесторы обратят внимание на ВВП страны за III квартал, индекс потребительского доверия, данные по заказам на товары длительного потребления и заявкам на пособие по безработице, а также блок статистики по рынку жилья.

Если же говорить о настроениях, царящих на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. Так, в Азии ведущие индексы теряют до 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра падает на 2,9%, отступив в район 71,4 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 3 723 пунктов. Сегодня на старте основной сессии, учитывая сложившийся негативный фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к дальнейшей просадке нашего рынка. Так, уже в первой половине дня индекс Мосбиржи может закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 3 690 пунктов. При этом в случае сохранения внешнего негатива к концу основной сессии рынок может сделать еще один существенный шаг в сторону минимумов прошлой недели. Дополнительным негативным фактором для российских активов может выступить активизация геополитического фактора, что усилит давление на наши акции.

На валютной секции Московской биржи на утренней сессии национальная валюта оказалась под давлением внешнего фона. Падение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран способствуют продажам в рубле, в результате чего доллар и евро подтягиваются на 0,4% и 0,5% соответственно. В дальнейшем, на наш взгляд, продажи в рубле продолжат преобладать. Усиление негативных настроений на мировых рынках не позволит рублю в полной мере воспользоваться позитивными внутренними факторами, такими как решение ЦБ РФ поднять ставку и спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. В результате в рамках предстоящей недели растет вероятность ослабления национальной валюты с возможным выходом доллара выше 75 рублей.