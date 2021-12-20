Механизм досудебного обжалования решений контрольных органов появится в регионах

Правительство готовится к намеченному на 1 января расширению на регионы механизма досудебного обжалования решений контрольных органов, пишет «Коммерсант». Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что все 1,2 тыс. региональных контролирующих ведомств уже подключились к специальной информационной системе.

Правительство подвело промежуточные итоги внедрения практики досудебного обжалования решений контролирующих органов — в пятницу степень готовности к расширению этого механизма на регионы обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Речь идет о возможности подачи жалоб бизнесом через портал «Госуслуги» в случае несогласия с решением, например, о назначении проверки или с предписанием об устранении нарушений.

Отмечается, что к 2023 году этот механизм должен стать обязательным для всех видов контроля — без такой «досудебки» обратиться в суд будет нельзя. В пилотном режиме эта процедура была внедрена в августе 2020 года, с 1 июля 2021-го она стала обязательной для оспаривания действий 18 федеральных госорганов, на которые приходится 59 видов контроля. К этому сроку заработала единая цифровая система досудебного разрешения споров — как сообщил Григоренко, к ней подключены все 30 федеральных ведомств, осуществляющих контрольные функции. С 1 января 2022 года этот механизм распространится и на контрольные органы регионального и муниципального уровня: правительство сообщает, что все они (1,2 тыс.) уже готовы к новой процедуре и подключились к информационной системе.

Лента новостей Правительство планирует запустить цифровую платформу для жалоб бизнеса на контролеров В Минэкономики ожидают, что система позволит получить аналитику самых частых нарушений и ускорит принятие решений, направленных на улучшение системы КНД. 14.01.2021 08:28

Механизм вводился в качестве способа разгрузить суды, снизить издержки бизнеса на судебные тяжбы, а также для анализа правоприменительной практики и ее унификации. Пока, судя по статистике правительства, бизнес только начинает «втягиваться» в использование новой возможности. К 17 декабря подано 1,1 тыс. жалоб в отношении 12 ведомств (по 18 видам контроля), при этом активность существенно выросла в последние полтора месяца — на конец октября было лишь 463 жалобы.

Большая часть жалоб приходится на три ведомства: Росприроднадзор, в адрес которого поступило 39,7% жалоб, или 444 обращения, Ростехнадзор (19,3%; 216) и МЧС (18,5%; 207). Как ранее отмечали в Минэкономики, досудебный порядок наиболее востребован по тем видам контроля, где велики суммы штрафов за нарушения или высоки издержки бизнеса на выполнение предписаний госорганов.

Чаще всего бизнес оспаривает выявленные нарушения (589 жалоб), назначенные контролерами меры (230) и действия чиновников (60 жалоб). Если раньше обжалование, которое было возможно только в суде, занимало несколько месяцев, то срок рассмотрения обращения в досудебном порядке ограничен 20 рабочими днями. Фактически же средний срок принятия решений по обращениям равен 12,4 дня. В некоторых ведомствах он еще короче: в Росстандарте это в среднем четыре дня, в Ространснадзоре — 5,8, в Роструде — 8,1.

По словам руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерины Авдеевой, «досудебка» позволила унифицировать порядок обжалования, упростить саму процедуру и сделать ее доступнее для участников малого и микробизнеса, которые порой были лишены возможности обжалования незаконных действий и решений из-за существенных затрат на квалифицированную юридическую помощь. Кроме того, отметила она, на практике встречаются ситуации отмены оспариваемых решений: «Правительство оперирует цифрами в 25% против дореформенного 1%». С другой стороны, обязательность досудебного порядка для определенных видов контроля, полагает Авдеева, «зачастую выступает лишним временным барьером перед и так грядущим затяжным судебным спором», поэтому целесообразно все-таки оставить возможность бизнесу определять стратегию защиты нарушенных прав самостоятельно.