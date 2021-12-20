20 декабря. О чем пишут газеты

📰 Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции, пишут «Известия». Речь идет о запрещенных к ввозу в Россию овощах и фруктах некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Также под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. В письме указано, что решение о запрете принято на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Продукты проверяли на содержание пестицидов и ГМО.

📰 Пользователи смартфонов в 2021 году на мобильные игры потратили более 90 млрд долларов, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты компании App Anie. Объем российского рынка, по прогнозам отечественных разработчиков и издателей, достигнет 73,8 млрд рублей. В российский топ-3 мобильных игр по скачиванию вошли DOP 2: Delete One Part (незамысловатые головоломки в картинках), Going Balls (управляйте мячом одним касанием и ловко преодолевайте препятствия на пути) и Phone Case DIY (раскрашивание чехлов для телефона в телефоне). Следом в пятерке — музыкальная казуальная игра Smash Colors 3D и имитатор антистресс-игрушек.

📰 Органам власти и госкомпаниям могут разрешить закупать системы хранения данных, серверы, компьютеры, ноутбуки и другое оборудование на иностранных процессорах, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки в постановление правительства, определяющее критерии отечественной продукции, которую можно приобретать во время госзакупок. В Минпромторге подтвердили разработку изменений, но подчеркнули: преимущество в конкурсных процедурах все же получит оборудование на российских процессорах. Однако многие представители отраслевого сообщества критикуют инициативу.

📰 Несмотря на необычную природу кризиса 2020 года, российский рынок труда адаптировался к нему в основном с помощью уже ставших традиционными способов — сокращения зарплат, рабочего времени и интенсивности найма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на парные препринты главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона и его заместителя Ростислава Капелюшникова. Принципиально новым инструментом стала только дистанционная занятость, отмечают эксперты. Так, у 28% респондентов зарплаты в 2020 году снизились на 5% и более, у 37% — в пределах 5%, у 35% выросли (на 5% и более).



📰 Пятничный съезд РСПП, приуроченный к его тридцатилетию, стал площадкой, где впервые за долгое время не обсуждались гарантии государства по сохранению фискальной нагрузки на бизнес в контексте стимулирования инвестиционной активности, пишет «Коммерсант». Де-факто власти признают возможный рост нагрузки в случае необходимости, до сих пор же гарантии стабильности налогов рассматривались как ключевой инструмент привлечения частных инвестиций. Так, еще весной бизнес на совещании у президента добивался от государства покрытия не только регуляторных, но и политических рисков при реализации инвестпроектов.



📰 На минувшей неделе международные инвесторы вывели из российских акций 220 млн долларов — максимальный объем средств с апреля 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR). Они активно распродавали почти все рынки развивающихся стран, опасаясь ужесточения риторики ФРС США и переводя деньги в акции американских компаний. Основной отток средств пришелся на глобальные фонды акций, из которых инвесторы вывели за неделю почти 170 млн долларов. Страновые фонды, ориентированные только на российский рынок, потеряли 52 млн долларов.



📰 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не удержали рекордные показатели по инвестициям пенсионных накоплений в акции, достигнутые к концу III квартала, пишет «Коммерсант». Тогда они, согласно данным ЦБ, достигли 192,5 млрд рублей, максимума за два года, однако к концу ноября вновь опустились на уровень начала года, составив около 185 млрд рублей. В октябре — ноябре сокращению доли этих инструментов в агрегированном портфеле способствовали избавление ряда НПФ от стратегических активов, а также коррекция рынка.

📰 Стоимость телевизоров с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го выросла на 12,1%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В то же время ноутбуки «просели» в цене на 1,03%, планшеты выросли на 1,42%, а смартфоны — на 0,03%. Ранее ретейлеры оценивали подорожание смартфонов в среднем на треть. Спрос на гаджеты подстегнули переход значительной части нашей жизни в онлайн и, как следствие, увеличение времени, проведенного дома. Однако удовлетворить спрос получается не всегда из-за дефицита чипов на рынке электроники. В 2022 году он сохранится, но сократится, считают эксперты.