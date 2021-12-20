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Лицензии и разрешения в 2022 году будут продлеваться автоматически

20.12.2021 11:17
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 10 тыс. лицензий и разрешений», — говорится в сообщении Кабмина.

Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

Как отмечается, инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в последние два года. Он позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.

Госведомства в свою очередь получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки дистанционно.

Новое решение об автоматическом продлении лицензий и других разрешительных документов Михаил Мишустин анонсировал на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 1 декабря.

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