ФАС проверит рост оптовых цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале

По инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году, пишет «Коммерсант». Аномальный рост начался в августе, когда средняя цена электроэнергии взлетела на 26% по отношению к доковидному 2019 году.

Причина расследования — обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, следует из письма заместителя главы ФАС Виталия Королева. Топ-менеджер обратил внимание на «значительный рост цен» на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) по отношению к доковидному 2019 году. «Роснефть» — крупный потребитель электроэнергии: в 2019 году компания потребила 50,82 млрд кВт•ч на 175 млрд рублей, а в 2020 году — 46,81 млрд кВт•ч на 163,3 млрд рублей.

Аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тыс. рублей за 1 МВт•ч, следует из отчетов «Совета рынка». В сентябре показатель подскочил на 17,3%, а в октябре — на 11,3%. В целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена РСВ в первой ценовой зоне составила 1,39 тыс. рублей, что на 16% больше показателя 2020 года и на 7,7% — 2019 года.

Одна из причин роста цен, по мнению «Роснефти», — «возросшие заявки производителей энергии» на торгах РСВ, следует из письма ФАС. В августе почти по половине (47%) групп точек поставки средневзвешенная цена в заявках электростанций увеличилась на 5% год к году, по 34,5% групп точек — на 10% и более, по 20% — более чем на 25%. В отношении более чем 40% совокупного ценового предложения генераторов средневзвешенная цена выросла на 100 рублей за 1 МВт•ч и более.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ) сообщили, что постоянно взаимодействуют с федеральными органами власти. Там отметили, что цена РСВ в первой ценовой зоне за десять месяцев выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причины — индексация цен на газ за 2019—2021 годы на 7,4%, рост потребления на фоне восстановления деловой активности и аномальной погоды, снижение выработки ГЭС из-за маловодности и АЭС из-за ремонтов.

В СПЭ подчеркивают, что одноставочная цена (цена РСВ плюс цена мощности) в 2021 году ожидается на уровне 2,44 тыс. рублей за 1 МВт•ч и вырастет на 4,4% год к году, хотя инфляция, по прогнозу Минэкономики, составит не менее 7,4%. В «Совете рынка» добавили, что летом в ценовой структуре предложения ТЭС произошли изменения: в августе в ремонты выводили относительно менее дорогое оборудование. В результате замещение предложения произошло в том числе за счет включения оборудования с более дорогими заявками, находившегося в прошлом году в холодном резерве или в ремонтах.