​Банки.ру: москвичи в среднем платят за ОСАГО на 87% больше жителей Воронежской области

Согласно исследованию Банки.ру, в топ-тройку российских регионов с самым высоким средним чеком по ОСАГО за сентябрь — ноябрь 2021 года вошли Москва (7 295 рублей), Московская область (6 813 рублей) и Кемеровская область (6 659 рублей). Санкт-Петербург оказался на четвертом месте (6 514 рублей). Разница между первым и пятнадцатым местом оказалась колоссальной — москвичи в среднем платят за ОСАГО на 87% больше жителей Воронежской области (3 903 рубля). Исследование проведено на основе данных полисов ОСАГО, оформленных с помощью сервиса Банки.ру.



Еще в двух регионах России средний чек оказался выше 6 000 рублей — Новосибирская область (6 299 рублей) и Татарстан (6 006 рублей). Вслед за ними расположились Омская и Свердловская области, Пермский край, Самарская область, Башкортостан, а также Удмуртская Республика, Волгоградская и Воронежская области.

При этом автомобильные предпочтения жителей 15 регионов сильно различаются: в Москве и Московской области предпочитают Kia, Volkswagen и Hyundai. В Кемеровской области популярны Toyota, Lada и Nissan. А в восьми из топ-15 регионов Lada занимает почетное первое место — это Татарстан, Свердловская область, Пермский край, Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Волгоградская и Воронежская области.

Почти каждая четвертая (22,6%) машина, застрахованная по ОСАГО через Банки.ру, оказалась моложе пяти лет. Доля автомобилей возрастом от пяти до десяти лет составила 30,1%, от десяти до 15 лет — 30,6%.

Что касается возраста самих автовладельцев, доля молодежи (от 18 до 35 лет) составила 44,4%, а россиян от 35 до 50 лет — 37,8%. Еще 17,8% полисов ОСАГО оформили автолюбители старше 50 лет.

«Большинство пользователей Банки.ру владеют автомобилями до 2011 года выпуска. При этом абсолютное большинство — более 80% — люди в возрасте от 18 до 50 лет. Это современные и активные жители мегаполисов и крупных городов: они ограничены во времени, не хотят переплачивать за страховые продукты и заинтересованы в полной защите своих автомобилей, которую дает полис каско. Одно из стратегических направлений Банки.ру — развитие продуктов с полностью цифровым клиентским путем. В рамках этого направления мы работаем над скорейшим перезапуском онлайн-сервиса оформления каско c дополнительной поддержкой нашего контакт-центра», — рассказала директор страховой вертикали Банки.ру Елена Перфильева.