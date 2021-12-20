Официальный курс доллара повысился на 56 копеек, евро — на 12

Банк России установил официальные курсы валют на 21 декабря.

Курс доллара поднялся на 56,17 копейки, составив 74,2947 рубля (73,5708 рубля на 20 декабря). Курс евро повысился на 11,61 копейки до 83,6187 рубля (с 83,1571 рубля на 20 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,23 рубля (плюс 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:14 мск стоил 83,6 рубля (плюс 27 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,12 до 74,5 рубля за доллар и от 83,43 до 83,81 рубля за евро.