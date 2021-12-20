НСПК протестировала оплату с помощью технологии NFC в приложении «СБПэй»

Национальная система платежных карт провела необходимые тестирования для реализации технологии NFC в приложении «СБПэй», сообщает пресс-служба НСПК. Планируется, что в следующем году обновленное приложение, поддерживающее такую возможность, станет доступно для смартфонов на платформе Android и iOS.



«Оплата в одно касание будет доступна в торговых точках, где платежная ссылка СБП передается с помощью NFC-технологии. Это может быть реализовано с помощью, например, NFC-метки или смартфона продавца, к которым необходимо будет приложить телефон с загруженным приложением «СБПэй» для совершения оплаты. Банк «Русский Стандарт» совместно с компанией INPAS разработали еще одно решение — специальный терминал, который позволяет принимать оплату с помощью нового функционала «СБПэй», а также банковских карт», — говорится в релизе.

Уточняется, что новый метод оплаты будет доступен клиентам кредитных организаций, которые поддержали приложение. В настоящий момент это банк «Русский Стандарт» и СКБ-Банк. Планируется, что к апрелю 2022 года все банки с универсальной лицензией, включая системно значимые, предоставят своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги с помощью «СБПэй».

Отмечается, что решение соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение обеспечивается на стороне Банка России, НСПК и банков — участников СБП.

НСПК планирует выпускать обновления приложения, делая «СБПэй» более комфортным для покупателей и бизнеса.