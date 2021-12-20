​Visa и РЖД запустили сервис по «оплате лицом» в вагонах-бистро поездов «Сапсан»

Международная платежная система Visa и РЖД запустили сервис по «оплате лицом» в вагонах-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Сервис работает в тестовом режиме и до конца года будет запущен в полном объеме, сообщает пресс-служба системы.

«Для подключения к сервису пассажиру поезда «Сапсан» достаточно установить приложение Ovision на смартфон (доступны версии для iOS и Android) и пройти простую процедуру регистрации. Для этого покупатель вводит номер телефона и сохраняет биометрические данные лица, сделав несколько фотографий. Для совершения покупки нужно сохранить в приложении свою карту любой платежной системы и банка-эмитента. При «оплате лицом» по карте Visa клиентам предоставляется скидка на заказ 20%», — говорится в релизе.

Как уточняется, вагоны-бистро поездов «Сапсан» оборудованы специальными терминалами, на которых пассажиру для оплаты заказа достаточно посмотреть в установленную камеру. Менее чем за секунду в системе проходит несколько этапов — от идентификации лица покупателя до его проверки на «подлинность» и принятия решения об оплате. Алгоритм идентификации Ovision анализирует около 100 млн уникальных параметров и протестирован на объеме базы биометрических регистраций, составляющей более 1 млн лиц, что обеспечивает корректную работу сервиса. Ежедневно технологией Ovision пользуются 100 тыс. человек.