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Банк России предложил Госдуме сделать «кредитные каникулы» постоянной мерой поддержки

20.12.2021 17:00
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Банк России предлагает сделать «кредитные каникулы» постоянной мерой поддержки граждан, сообщает «Прайм». Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

«Мы планируем инициировать изменения в законодательство о предоставлении потребителю возможности брать «кредитные каникулы» в сложных жизненных ситуациях. Эта мера себя хорошо зарекомендовала в период 2020 года, надо придать ей постоянный характер», — сказал он.

Как сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект будет готов в январе 2022 года. «В январе, я думаю», — ответил он на вопрос о сроке, когда можно ожидать внесения в Госдуму проекта, добавив, что законопроект находится на стадии подготовки.

С началом пандемии коронавирусной инфекции многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, был принят закон о «кредитных каникулах», позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам (займам).

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