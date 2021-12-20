Банк России предложил Госдуме сделать «кредитные каникулы» постоянной мерой поддержки

Банк России предлагает сделать «кредитные каникулы» постоянной мерой поддержки граждан, сообщает «Прайм». Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

«Мы планируем инициировать изменения в законодательство о предоставлении потребителю возможности брать «кредитные каникулы» в сложных жизненных ситуациях. Эта мера себя хорошо зарекомендовала в период 2020 года, надо придать ей постоянный характер», — сказал он.

Как сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект будет готов в январе 2022 года. «В январе, я думаю», — ответил он на вопрос о сроке, когда можно ожидать внесения в Госдуму проекта, добавив, что законопроект находится на стадии подготовки.



С началом пандемии коронавирусной инфекции многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, был принят закон о «кредитных каникулах», позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам (займам).