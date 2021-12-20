ЦБ: счета банков для дистанционных переводов используют 75% россиян

Сегодня 75% граждан используют счета банков для дистанционных переводов. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«При этом мы не забываем развивать дистанционные каналы, позволяющие получать гражданам финансовые услуги. В первую очередь это платежные сервисы. Сегодня 75% граждан используют счета банков для дистанционных переводов», — сообщил Чистюхин. Он также упомянул, что доля безналичных платежей в обороте розницы составляет почти 73%.

В ходе выступления заместитель главы регулятора отметил, что для жителей отдаленных и труднодоступных территорий была проведена большая работа по развитию так называемых облегченных форматов обслуживания.

Лента новостей «Сколково»: уровень проникновения финтехуслуг в России составляет 82% Уровень проникновения финтехуслуг в России превышает 80%, Россия стала мировым лидером по использованию бесконтактных платежей, сообщил ТАСС директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково» Павел Новиков. 23.11.2021 10:00

«Здесь в первую очередь стоит отметить развитие точек финансовых услуг на базе Почты России. Такие точки открыты в 36 с лишним тысячах почтовых отделений. Также развивается услуга по снятию наличных в кассах магазинов. Таких точек также по стране открыто уже несколько тысяч», — отметил он.

Ранее начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков сообщил в ходе VIII Национального платежного форума, что доля безналичных платежей за девять месяцев составила 72,6%, доля бесконтактных платежей при оплате товаров и услуг достигла 70,4%. Ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 млн операций. Он также тогда отметил, что около 80% российских потребителей используют бесконтактный способ совершения платежей на регулярной основе.