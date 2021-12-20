В ЦБ задумали начислять гражданам с низким доходом проценты на остаток на «Мире»

Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте «Мир» чуть ниже ключевой ставки, снятие наличных и переводы до 15 тыс. рублей в месяц сделать бесплатными, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.

Сегодня ставка по текущим счетам обычно не превышает 2—3%, при этом часто по счетам, привязанным к зарплатным картам, она может составлять символические 0,01% или вовсе 0%.

«Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте «Мир». В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц», — сказал он, выступая в Госдуме.

Чистюхин добавил, что продукт также подразумевает защиту определенной суммы остатка от списания. Однако он не уточнил, какую сумму планируется защитить таким образом.

Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности стала актуальной в текущем году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент России Владимир Путин в сентябре поручил Кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан.

Банк России в конце ноября предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции. Предложение озвучили в числе мер поддержки малообеспеченных граждан, выходящих на финансовый рынок.