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Активы граждан у брокеров и в доверительном управлении превысили 20 трлн рублей

20.12.2021 13:52
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ТАСС

Объем активов граждан на брокерском обслуживании и в доверительном управлении достиг 20,1 трлн рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Если мы посмотрим объем активов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении, то он составил уже 20,1 триллиона рублей, что, на наш взгляд, должно способствовать развитию долгосрочного финансирования», — сказал Чистюхин.

При этом объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах достиг 482,2 млрд рублей.

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