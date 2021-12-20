Экспобанк повысил ставки по вкладу «Яркий процент»

Экспобанк увеличил доходность по вкладу «Яркий процент». Теперь по депозиту можно получать до 9,5% годовых в рублях, сообщили в финучреждении.



Вклад «Яркий процент» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.

При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 8,6% годовых в рублях в зависимости от срока, а с учетом капитализации — до 9,35%.

При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,13 процентного пункта выше — 8,73% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составит до 9,5% годовых.