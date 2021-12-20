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​Эксперт: инвесторы должны иметь свободные деньги для покупки просевших акций

20.12.2021 20:04
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Источник
Banki.ru

Инверторам рекомендуется подождать с покупками и держать значительную долю кэша в портфелях, так как в ближайшие месяцы рынок может значительно скорректироваться. Об этом заявила глава инвестиционной стратегии Wilmington Trust Меган Шу, сообщает CNBC.

«Несмотря на значительную долю акций в наших портфелях, мы сохраняем большую долю денежных средств, так как в скором времени, вероятно, появится больше возможностей для покупок. Кэш может стать вашим другом в ближайшие месяцы», — заявила она в интервью CNBC «Trading Nation».

На текущий момент основные индексы демонстрируют убытки. В пятницу индекс Dow упал на 532 пункта и показал худший день месяца. На прошлой неделе он упал на 1,9%, тогда как S&P 500 потерял 1%. Между тем NASDAQ упал на 3% и более чем на 6% ниже своего 52-недельного максимума. NASDAQ традиционно труднее переносит рост процентных ставок и замедление экономического роста.

По мнению Шу, в течение следующих двух-трех месяцев акции должны скорректироваться на 10%. Она отметила, что «цикличные и стоимостные акции по-прежнему выглядят очень привлекательно». В то же время компании малой капитализации находятся под сильным давлением последнее время. Если ситуация с «омикроном» прояснится, «мы сможем увидеть ралли в этом секторе».

В целом Шу положительно оценивает перспективы американского и международных рынков. Согласно ее оптимистическому прогнозу на 2022 год, инфляция нормализуется, давление на цепочки поставок ослабнет, а занятость на рынке труда возрастет. Она также уверена, что в следующем году можно будет увидеть «фазу ускорения экономического цикла».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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