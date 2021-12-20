Опрос: одним из основных страхов россиян является бедность после выхода на пенсию

Большинство россиян (85%) считают, что размер государственной пенсии не позволит им сохранить привычный уровень жизни, при этом бедность после выхода на пенсию является одним из основных страхов россиян. Такие данные приводятся в опросе, проведенном исследовательским холдингом «Ромир».

Примечательно, что четверть россиян планируют искать более высокооплачиваемую работу для того, чтобы самостоятельно обеспечить себе достойную старость, еще четверть уже начали формировать сбережения на пенсию. Еще 26% опрошенных после завершения трудовой деятельности будут приспосабливаться к жизни на госпенсию. Так, 36% респондентов опасаются того, что не смогут обеспечить себе достойную старость. Для сравнения: потери работы боятся только 29% опрошенных, стихийных бедствий — 26%, новой волны пандемии — 20%.

Одним из оптимальных инструментов для формирования сбережений на пенсию россияне считают НСЖ — 8% респондентов используют или планируют использовать для этой цели программы пенсионного страхования. При этом 19% россиян в целом считают НСЖ подходящим финансовым продуктом для того, чтобы самостоятельно накопить на прибавку к пенсии. А в регионах этот показатель даже выше, чем в целом по стране.

Так, в Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Уфе он составляет 23%. Самый высокий уровень доверия к страхованию жизни как способу копить на пенсию демонстрируют жители Урала: Челябинска (22%), Перми (21%) и Екатеринбурга (20%). В остальных регионах этот показатель варьируется от 15% до 19%.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктора Дубровина, боязнь бедности после выхода на пенсию входит в топ-5 основных страхов россиян. «Если сопоставить средний уровень заработной платы и средний размер государственной пенсии, то мы видим, что доход среднестатистического россиянина после завершения трудовой деятельности падает более чем в три раза», — отметил он.