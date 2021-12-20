В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе семей с детьми

Группа депутатов во главе с руководителем фракции партии «Справедливая Россия — за правду» Сергеем Мироновым внесла в понедельник в Госдуму проект закона «О базовом доходе семей, имеющих детей» и ряд сопутствующих законопроектов. Согласно документам, размещенным в базе данных нижней палаты российского парламента, предусматривается выплата 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого из родителей несовершеннолетних детей, а также на самих детей.

«Законопроектом предлагается установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и последующих детей <…> имеет каждый член семьи, в которой рожден (усыновлен) первый и последующие дети, при условии, что все члены семьи являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации. Устанавливается, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей возникает при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего федерального закона — 1 января 2022 года. Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей (усыновителей) такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Он предполагает, что ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением первого и последующих детей составит 10 тыс. рублей и будет подлежать ежегодной индексации на величину инфляции (индекс роста потребительских цен) не позднее 1 февраля очередного календарного года.

Максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществляться проектируемые законопроектом меры, — 60 млн человек, а максимальные расходы на это, таким образом, — 7,2 трлн рублей в год, подсчитали авторы законопроекта.

В целях изыскания данных средств предлагается одновременно с принятием закона «О базовом доходе семей, имеющих детей» внести поправки в Бюджетный кодекс в части создания Фонда национального сбережения, а также внести изменения в Налоговый кодекс в части установления дифференцированных налоговых ставок в отношении сырьевых товаров.

Так, предлагается ввести законодательное положение, согласно которому 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут направляться на формирование Фонда национального сбережения и только 10% — на формирование Фонда национального благосостояния. «Устанавливается, что Фонд национального сбережения представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях ежегодного распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди граждан Российской Федерации в соответствии с положениями федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей», — поясняют авторы законопроекта.



Вступление в силу этих поправок планируется одновременно с законом «О базовом доходе семей, имеющих детей». По задумке авторов, это обеспечит частичное финансирование его реализации. В расчетах, представленных в пояснительной записке к законопроекту «О базовом доходе семей, имеющих детей», значится сумма 5,194 трлн рублей (90% от прироста объема средств ФНБ в рублевом выражении в 2020 году, следует из опубликованных материалов).

Еще часть необходимых средств планируется получить за счет принятия сопутствующих поправок в Налоговый кодекс: предлагается внедрить гибкий подход к возмещению налога на добавленную стоимость в отношении экспортеров сырья, установив, в частности, что правительство РФ может определить ставку НДС в отношении таких групп товаров от 0% до 20% в зависимости от степени переработки и вида вывозимого товара. «Указанный проект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов, направляемых в федеральный бюджет от богатств, которые должны работать в интересах Российской Федерации, а не в целях обогащения отдельных нефтяных и газовых компаний. В результате принятия указанного проекта объем дополнительных доходов федерального бюджета при отмене возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам сырья может достичь 1,8 млрд рублей», — отмечают депутаты.

«Таким образом, принятие трех вышеуказанных проектов федеральных законов является комплексным и финансово сбалансированным решением, которое не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и направлено на кардинальное улучшение демографической ситуации, снижение уровня бедности и социального неравенства, повышение темпов экономического роста за счет стимулирования внутреннего потребительского спроса», — заключают авторы.

Согласно размещенным на сайте Думы материалам, правительство законопроекты не поддержало.

В частности, в отзыве на проект закона «О базовом доходе семей, имеющих детей» говорится, что «в настоящее время в Российской Федерации на федеральном уровне осуществляется комплекс адресных мер социальной поддержки семей с детьми, часть из которых предоставляется с учетом оценки доходов граждан. <…> Оценка дохода граждан, претендующих на вышеуказанные меры поддержки, позволяет комплексно и адресно оказывать государственную помощь именно тем семьям и одиноко проживающим гражданам, которые в такой поддержке нуждаются. Также меры социальной поддержки семей, имеющих детей, устанавливаются и на региональном уровне».



Кроме того, Кабмин нашел нестыковки в налоговых предложениях авторов законопроекта, а в заключении на законопроект о создании Фонда национального сбережения объяснил, почему такое изменение «не соответствует принципам бюджетной системы, установленным в Бюджетном кодексе».