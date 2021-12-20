Все новости

Форум в Давосе отложили из-за «омикрона»

20.12.2021 17:10
1 081
2 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК

Всемирный экономический форум, который планировалось провести в швейцарском Давосе в январе 2022 года, откладывается на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении на сайте форума. По предварительным данным, ВЭФ может быть проведен в начале лета 2022 года, пишет РБК.

Причиной отмены январского саммита названа «неопределенность, связанная со вспышкой» заражений штаммом «омикрон», который вызывает COVID-19.

«Условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи», — говорится в сообщении ВЭФ. Организаторы форума пояснили, что его подготовка велась в тесном сотрудничестве с властями Швейцарии, а также с независимыми экспертами, и в конце концов было решено, что высокая заразность «омикрона» и возможность введения ограничений на поездки делают отсрочку совершенно необходимой.

«Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах, — гостей форума, сотрудников и обслуживающего персонала — всегда были приоритетом ВЭФ», — говорится в сообщении.

Ранее запланированные очные встречи решено заменить проведением онлайн-сессий State of the World, на которых мировые лидеры смогут обсудить «самые насущные проблемы».

«Перенос ежегодного собрания не помешает собрать лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества в цифровом формате», — заверил исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб.

Всемирный экономический форум в Давосе был основан в 1971 году. В нем принимают участие тысячи крупных бизнесменов и чиновников из разных стран мира. В 2020 году на январский ВЭФ собрались 3 тыс. чиновников из 117 стран, в том числе 53 главы государств и правительств.

В 2021 году ВЭФ сначала перенесли в Сингапур, где он должен был пройти в середине мая, затем отложили до августа, а потом и вовсе отменили. Январская же «давосская неделя» прошла в формате онлайн; в частности, в ее рамках выступил президент России Владимир Путин.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком