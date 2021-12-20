Форум в Давосе отложили из-за «омикрона»

Всемирный экономический форум, который планировалось провести в швейцарском Давосе в январе 2022 года, откладывается на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении на сайте форума. По предварительным данным, ВЭФ может быть проведен в начале лета 2022 года, пишет РБК.

Причиной отмены январского саммита названа «неопределенность, связанная со вспышкой» заражений штаммом «омикрон», который вызывает COVID-19.

«Условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи», — говорится в сообщении ВЭФ. Организаторы форума пояснили, что его подготовка велась в тесном сотрудничестве с властями Швейцарии, а также с независимыми экспертами, и в конце концов было решено, что высокая заразность «омикрона» и возможность введения ограничений на поездки делают отсрочку совершенно необходимой.

«Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах, — гостей форума, сотрудников и обслуживающего персонала — всегда были приоритетом ВЭФ», — говорится в сообщении.

Ранее запланированные очные встречи решено заменить проведением онлайн-сессий State of the World, на которых мировые лидеры смогут обсудить «самые насущные проблемы».

«Перенос ежегодного собрания не помешает собрать лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества в цифровом формате», — заверил исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб.

Всемирный экономический форум в Давосе был основан в 1971 году. В нем принимают участие тысячи крупных бизнесменов и чиновников из разных стран мира. В 2020 году на январский ВЭФ собрались 3 тыс. чиновников из 117 стран, в том числе 53 главы государств и правительств.



В 2021 году ВЭФ сначала перенесли в Сингапур, где он должен был пройти в середине мая, затем отложили до августа, а потом и вовсе отменили. Январская же «давосская неделя» прошла в формате онлайн; в частности, в ее рамках выступил президент России Владимир Путин.