Пользователи сервиса «Яндекс.Заправки» смогут сэкономить при оплате топлива через СБП

Россияне смогут до конца зимы получать скидку при покупке топлива, оплачивая его в сервисе «Яндекс.Заправки» с помощью Системы быстрых платежей. Об этом сообщает Национальная система платежных карт, которая выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП.

Как следует из релиза, скидка в размере 3 рублей за каждый литр топлива будет предоставляться автоматически в период с 20 декабря 2021 года по 28 февраля 2022-го при соблюдении условий (на странице акции у «Яндекса» говорится, что важное условие только одно — оплата через СБП). В рамках акции можно приобрести не более 100 литров топлива.

Предложение распространяется на все виды топлива на всех АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки»: их сегодня насчитывается около 8 тыс. по всей России.

Оплачивать топливо можно в приложениях «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». «Нужно на АЗС подъехать к колонке, а после в приложении указать ее номер, тип топлива, количество литров и способ оплаты — Систему быстрых платежей. Нажать «Оплатить», — инструктирует НСПК.



«Теперь оплачивать топливо через СБП могут все водители, которые ездят по «Картам» и «Навигатору». Так, мы открываем к СБП доступ 37 миллионам автомобилистов, ежемесячно использующим эти водительские сервисы «Яндекса», — комментирует руководитель «Яндекс.Заправок» Артем Прудников. — Водителям удобно пользоваться Системой быстрых платежей, так как не нужно привязывать банковскую карту. Кроме того, если топлива залили меньше, чем оплачено, — так бывает, когда в баке не хватило места, — сдача вернется мгновенно. А чтобы мотивировать автомобилистов попробовать новый способ оплаты, мы вместе с коллегами из НСПК запустили специальную акцию».