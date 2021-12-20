Обзор рынков от Банки.ру: рубль понес умеренные потери к доллару

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативные тенденции предыдущей торговой сессии, чему способствовало ухудшение внешнего фона.

Давление на акции оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,8%, отступив ниже 71 доллара за баррель. Также продажам способствовала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,8%, а в США после первых минут торгов Dow Jones и S&P 500 упали на 1,4% и 1,2% соответственно.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, отступив в район 3 650 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги «ЛУКОЙЛа» и VK, потерявшие более 4,5%. Лучше рынка торговались «префы» «Транснефти» и акции НЛМК, прибавившие 2,3% и 1,8% соответственно.

Отметим, что в течение дня внешний фон не ухудшился, что позволило российскому рынку после утреннего снижения перейти в консолидацию у достигнутых уровней. В результате индекс Мосбиржи закрепился ниже поддержки, расположенной на уровне 3 690 пунктов, что является очередным подтверждением пробоя долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого неделей ранее.

В сложившихся обстоятельствах можно говорить о росте вероятности дальнейшего снижения нашего рынка. При этом ближайшей целью негативной динамики может выступить отметка 3 300 пунктов.



В валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 74,2 рубля, евро вырос на 0,6% до 83,8 рубля. Основное давление на рубль оказало снижение цен на нефть. При этом валюты развивающихся стран на фоне слабости доллара на международном валютном рынке к концу дня смогли продемонстрировать умеренный рост. Рублю же не хватило сил для подъема, несмотря на подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующий понедельник, что повышает спрос на рублевую ликвидность. Однако к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к американской валюте. В ближайшие дни, в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона, ожидаются попытки пары доллар/рубль выйти выше отметки 75 рублей.