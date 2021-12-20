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Центробанк: SWIFT не заявляла о планах отключить Россию

20.12.2021 18:34
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ТАСС

Заявлений об исключении России из международной межбанковской системы SWIFT не было. Как передает ТАСС, об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, пояснив, что это было бы невыгодно регуляторам и другим станам — участницам системы.

«SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», — ответила Скоробогатова на вопрос журналистов о возможности отключения РФ от SWIFT.

«С точки зрения системы передачи финансовых сообщений мы видим, что она [SWIFT] крайне востребована, хорошо работает в России, и это уже 27% от операций, которые внутри России проходят в формате SWIFT», — добавила она.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале декабря газета The New York Times написала, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести санкции будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться недостаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. В числе рестрикций упоминалось возможное отключение России от SWIFT.

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