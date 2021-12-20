Компания «Роснано» погасила очередной купон по облигациям

АО «Роснано» погасило очередной купон по облигациям, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о купонном доходе по облигациям серии БО-002Р-04. Размер выплаченных доходов по ценным бумагам составил 90 млн 343 тыс. 546 рублей, следует из материалов, на которые ссылается ТАСС.

Ранее компания сообщила о проведенной закрытой встрече с кредиторами и крупнейшими держателями своих облигаций, на которой «обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Сообщение вызвало негативную реакцию: котировки рублевых облигаций «Роснано» обвалились до уровня 70—90% от номинала.



Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что «Роснано» обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом 30—40% от номинала. При этом 1 декабря компания «Роснано» погасила бонды по облигациям без госгарантии серии БО-002P-01 на 4,5 млрд рублей.