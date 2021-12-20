СберБанк обновил тарифы и пакет услуг в рамках премиального формата «СберПервый»

СберБанк расширил доступ клиентов к сервисам, предлагаемым в рамках премиального формата обслуживания «СберПервый», и обновил пакет услуг. Об этом в понедельник объявили в «Сбере».

Так, с 20 декабря «СберПервый» выравнял порог доступа к премиальному обслуживанию в Москве и регионах. Теперь клиенты могут получить доступ к пакету премиальных услуг, если на последний день месяца их суммарный баланс на картах, счетах, во вкладах, инвестиционных и страховых продуктах СберБанка составляет не менее 10 млн рублей.

Кроме того, «СберПервый» стал учитывать ежемесячный оборот клиентов по картам. Бесплатное премиальное обслуживание предоставляется тем, у кого он превышает 600 тыс. рублей.

Если баланс на счетах клиента составляет менее 10 млн и ежемесячный оборот по картам не достигает 600 тыс. рублей, то ежемесячное обслуживание, как и прежде, стоит 10 тыс. рублей начиная с третьего месяца.

«СберПервый» также расширил набор привилегий в рамках своего пакета услуг. Всем клиентам теперь автоматически устанавливается самый высокий уровень в программе лояльности — «Больше, чем Спасибо». Бонусы от «СберСпасибо» можно обменивать на рубли по курсу 0,8 рубля за 1 бонус (ранее — 0,5 рубля).

«В результате клиентам стало выгоднее ездить на такси и заправлять машины топливом: на эти сервисы начисляется 10% бонусов от «СберСпасибо». Платежи юридическим лицам при оплате жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг производятся без комиссии. Также в пакет услуг добавлена премиальная подписка «СберПрайм», — отмечается в релизе.



По оценкам «Сбера», предлагаемыми условиями смогут воспользоваться 100 тыс. клиентов. Услуги «СберПервого» можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России.