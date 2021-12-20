Все сервисы аренды недвижимости будут интегрированы с создаваемой в этой сфере госплатформой

Все действующие агрегаторы в сфере аренды недвижимости будут интегрированы с создаваемой государственной информационной системой учета договоров аренды. Об этом сообщается на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В Минстрое прошли совещания с участием представителей общественных бизнес-организаций и агрегаторов аренды недвижимости, на которых обсуждались цели и перспективы создания государственной информационной системы учета договоров аренды. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал о ключевых целях создания системы и разработки соответствующего законопроекта: «Главное — учет договоров и «обеление» рынка аренды жилья, упрощение арендных отношений. Это ключевые задачи, которые необходимы, чтобы обезопасить граждан — как арендаторов, так и арендодателей — при заключении сделок. Кроме того, законопроект и ГИС направлены на обеспечение улучшения жилищных условий населения в ближайшей и долгосрочной перспективе. Речь идет о создании государственной системы, которая будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом заключить договор арендодатель и арендатор смогут как на самой платформе, так и без ее применения. На платформе также можно будет выбрать и сам проект договора, предварительно проверенного юридически. Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам или риелторам за отдельную плату».

Стасишин подчеркнул, что все действующие агрегаторы в сфере аренды недвижимости будут интегрированы с платформой.

Представители бизнес-сообщества также отметили важность учета в государственной системе краткосрочной аренды наряду с долгосрочной. В частности, это важно для развития туристической отрасли.

Работа по созданию платформы и федерального закона «О государственной информационной системе учета договоров найма жилых помещений, договоров аренды жилых и нежилых помещений и машино-мест и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ведется в целях развития рынка арендного жилья, напоминают в Минстрое. В настоящее время законопроект находится на этапе разработки.



В совещаниях приняли участие представители общероссийских общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия», Российской гильдии риелторов, со стороны агрегаторов — представители сервиса «ДомКлик» от СберБанка, «Яндекса», «Авито» и ЦИАН.