Центробанк: рост объема выдачи кредитов субъектам МСП продолжился в октябре

Рост объема выдачи кредитов малому и среднему бизнесу продолжился в октябре, свидетельствуют данные статистического бюллетеня Центробанка «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в октябре 2021 года, увеличился по сравнению с сентябрем на 3,7% и составил 976,4 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 5,1% в месячном выражении до 183,3 тыс.

Портфель кредитов МСП на 1 ноября 2021 года составил 6,9 трлн рублей, годовой темп прироста — 24,2%.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам сроком до одного года в рублях в октябре 2021 года увеличилась на 0,36 процентного пункта по сравнению с сентябрем до 9,46% годовых, по долгосрочным — на 0,25 п. п. до 9,51%.