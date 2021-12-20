Инбанк повысил ставки по вкладам

Инбанк с 20 декабря повысил базовые ставки по вкладам для физических лиц. Изменения коснулись продуктов «Конструктор Симпл», «Максимум Симпл» и «Флексимум Симпл», сообщили в банке.

Диапазон увеличения ставок по рублевым вкладам составил от 0,3 до 0,5 процентного пункта. Максимальная доходность вклада «Конструктор Симпл» достигает 9,05% годовых, депозита «Максимум Симпл» — 8,82%, продукта «Флексимум Симпл» — 7,55%.

Депозит «Конструктор Симпл» дает возможность вкладчику самостоятельно выбирать подходящие условия из доступных опций: пополнение, частичное снятие средств и выбор срока вклада с точностью до одного дня. Доход по вкладу будет зависеть от выбранных возможностей. Максимальную эффективную ставку можно получить при размещении денежных средств во вклад без опций частичного снятия и пополнения на срок 732 дня с учетом ежемесячной капитализации процентов и при выполнении условия безналичного внесения средств на счет вклада, поясняют в Инбанке.

Также уточняется, что для вклада «Максимум Симпл» отсутствует возможность пополнения и частичного снятия средств, а условия депозита «Флексимум Симпл» позволяют частично востребовать и пополнять вклад в течение всего срока.

По каждому из вкладов можно самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: перевод на текущий счет или капитализацию (причисление процентов к сумме вклада).



Все три вклада можно открыть на срок от 31 до 1 096 дней.