Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро укрепляются на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,97 рубля, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,43 рубля (минус 15 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,94—74,13 рубля за доллар и 83,4125—83,62 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:09 мск прибавляет 0,89% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 701,53 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.