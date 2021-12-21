Опрос: половина россиян готова перейти на фриланс

Около половины россиян (46%) рассматривает возможность полного перехода на фриланс, пишут «Известия». Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберНПФ». Сегодня работой без оформления в штат занимается каждый третий россиянин (37%), для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Большинство фрилансеров (82%) признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеют только 18% свободных работников, говорится в исследовании. Доходы более половины опрошенных фрилансеров (54%) не превышают 15 тыс. рублей в месяц, а каждому пятому (22%) такая работа приносит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, у 13% опрошенных заработки от свободной занятости составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.

Не готовы бросить основную работу ради свободного графика 54% граждан из-за финансовой нестабильности и потенциального снижения доходов, невозможности получить ипотеку или потребкредит, из-за отсутствия пенсионных отчислений и оборудованного рабочего места.

Лента новостей Названы профессии самозанятых с наибольшими доходами С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации. Об этом говорится в исследовании сервисов «СберУслуги» и ЮKassa (входят в экосистему «Сбера»). 11.11.2021 11:50

По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, все больше россиян ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В ближайшие годы тренд на альтернативные формы занятости будет только крепнуть — работодателям выгоднее нанимать некоторых высококвалифицированных сотрудников на временные проекты, чем приглашать на постоянный контракт без стабильного потока задач, отметил он. Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий пояснил, что работающие на себя граждане не должны оставаться без стабильного дохода в старости: для того чтобы этого не допустить, существует ряд финансовых инструментов, например индивидуальный пенсионный план.

В настоящий момент на рынке больше всего фрилансеров в сфере информационных технологий, а также образования, маркетинга, дизайна, отметила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, большинство из них никак не оформляет свою деятельность, так как часть граждан не желает платить налоги, а для тех же самозанятых у государства нет никаких социальных гарантий. Для большей вовлеченности граждан необходимо узаконить выплаты пособий по нетрудоспособности, травматизму, беременности для работающих на себя, уверена эксперт.