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Минтруд разработал стандарт для центров занятости по подбору персонала и поиску работы

21.12.2021 08:37
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ТАСС

Минтруд РФ разработал стандарты работы центров занятости по осуществлению полномочий для подбора специалистов для компаний и поиску работы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по осуществлению полномочий для подбора специалистов для компаний и поиску работы для граждан. Документы опубликованы для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что в связи с переходом центров занятости на цифровую платформу «Работа в России» работодатели и соискатели будут освобождены от необходимости предоставлять дополнительные документы, их данные загрузятся в системы в результате межведомственного взаимодействия.

«Чтобы найти сотрудников, работодателям достаточно будет разместить вакансию на портале, направить заявление и предоставить сведения о регистрации юридического лица или ИП. Подбор кандидатов на вакантные места с указанием оценки профессиональных и личностных качеств окажут кадровые консультанты через личный кабинет портала «Работа в России», — добавили в Минтруде.

Согласно документу, соискателям должны быть представлены сервисы по составлению и корректировке резюме, а также по подготовке к собеседованию с будущим работодателем. Поиск подходящих вакансий должен проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных. При этом женщинам в декрете с ребенком до трех лет, а также незанятым гражданам, кому назначена страховая пенсия, может быть предложено пройти профессиональное обучение.

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