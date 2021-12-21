Обзор рынков от Банки.ру: ​есть поводы для восстановления

Неделю мировые фондовые рынки начали со снижения. Основным фактором, способствовавшим продажам, стало усиление опасений инвесторов относительно нового штамма коронавируса. Увеличение темпов заболеваемости «омикроном» уже способствует введению дополнительных карантинных ограничений в некоторых странах, что заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания по динамике мировой экономики в сторону снижения. В сложившихся условиях они предпочли сокращать объем рисковых позиций в портфелях, что оказало давление на широкий спектр активов.



На таком фоне и в отсутствие важной макроэкономической статистики, которая могла бы улучшить настроения инвесторов, развитые и развивающиеся рынки понесли существенные потери — индекс MSCI World снизился на 1,3%, индекс MSCI EM потерял 2,2%. В США по итогам понедельника индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 1,2% и 1% соответственно. Снижение прошло по большинству секторов, а аутсайдерами торгов стал финансовый сектор — индекс S&P 500 Financials упал на 1,9%.

Несмотря на ситуацию с «омикроном», сегодня утром на мировых рынках вновь активизировались покупки, что способствует коррекционному восстановлению широкого спектра активов. Так, в Азии ведущие индексы растут в пределах 2%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1%, торгуясь выше 72 долларов за баррель.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1,5%, отступив в район 3 670 пунктов. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку отыграть часть вчерашних потерь. В результате в первой половине дня индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на уровне 3 690 пунктов. При этом во второй половине торгов не исключаем активизацию продаж. Поводом может выступить дальнейший пересмотр инвесторами оценок влияния распространения штамма «омикрон» на мировую экономику, что будет способствовать росту негативных настроений на мировых и, соответственно, российском рынках.

На валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар и евро теряют 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 74 и 83,5 рубля соответственно. Основную поддержку национальная валюта получает со стороны восстановления рынка энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения. На старте основной сессии рубль может продолжить укрепление, чему, кроме внешних факторов, способствует и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 декабря. В результате пара доллар/рубль в ходе торгов протестирует поддержку на уровне 73,6 рубля. Однако в случае ухудшения внешнего фона к вечеру американская валюта может отыграть большую часть утренних потерь.