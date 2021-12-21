Минпромторг весной определится со сроками и условиями возобновления льготного автокредитования

Минпромторг РФ планирует определиться со сроками и условиями возобновления программы льготного автокредитования весной следующего года, сообщил ТАСС источник в министерстве.

«По льготному автокредитованию мы будем принимать решение на границе первого и второго квартала 2022 года. Сейчас мы все средства направляем на стимулирование локализации», — сказал он.

Источник отметил, что министерство запустило около 35 проектов локализации различных систем. «Мы заинтересованы локализовать максимум категорий промышленных товаров — с учетом всех изменений стоимость рабочей силы в автопроме в России сегодня дешевле, чем в Китае, примерно на 30%. И базовые ресурсы здесь тоже дешевле, в том числе электричество», — пояснил он.

Как сообщалось, на льготные автокредиты в 2022 году планируется направить 10,3 млрд рублей, в 2023 году — 13,3 млрд рублей, в 2024 году — 13,6 млрд рублей. При этом на льготный автолизинг в 2022 году могут выделить 4,87 млрд рублей, а в 2023 и 2024 годах — по 5 млрд рублей. В 2021 году на эти цели выделено около 13,3 млрд рублей, сообщали в Минпромторге.

Зимой стало известно, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в сентябре говорил, что министерство не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, по следующему году решение пока не принято. Ранее он заявлял о планах расширить категории участников программы автокредитования.

Льготные автокредиты выдаются по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая, по мнению министерства, стимулирует развитие услуг каршеринга.