МВД утвердило форму патента для трудовых мигрантов в виде карточки с чипом

Новая форма патента на работу для трудовых мигрантов в виде пластиковой карты будет содержать чип с записанными на нем отпечатками пальцев и фотографией владельца. Такой приказ, подписанный главой МВД России Владимиром Колокольцевым, размещен на портале правовых актов.

На носителе в виде чипа, встроенном в пластиковую карту, размер которой 8,5 см на 5,3 см, будут размещены электронное изображение лица и изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, «пригодные для его идентификации».

На обороте патента будут указаны наименование региона, где работает мигрант, информация о том, кем и где выдан документ, нумерация бланка патента. Также на оборотной стороне будет указан QR-код, в котором будут продублированы Ф. И. О. владельца, дата и место его рождения, гражданство, серия и номер патента, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.

Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.