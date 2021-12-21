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Мутко оценил потенциал роста ипотеки еще в 1,5 раза

21.12.2021 09:20
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сегодня в России на долю ипотеки приходится 10% ВВП, при этом существует еще потенциал роста до 15% ВВП, то есть в 1,5 раза. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Сейчас дискуссий много, какой должен быть вообще ипотечный рынок. Сегодня в России его доля в ВВП — 10%. В некоторых странах этот показатель в среднем от 40% и до 80% доходит. Мы исходим из того, что у нас еще потенциал роста ипотеки — до 15% ВВП, то есть в 1,5 раза мы еще можем вырасти», — подчеркнул он.

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При этом, по словам Мутко, сегодня всего 1% просрочек при выплате ипотечного продукта. «Поэтому банкам ипотека выгодна, но процент отказов в выдаче достаточно высокий. Плюс ЦБ очень серьезно смотрит за тем, чтобы на этом рынке была устойчивость», — отметил гендиректор «ДОМ.РФ».

Кроме того, Мутко подчеркнул, что в России все еще недостаточная обеспеченность жильем. «Мы исходим из того, что улучшение жилищных условий — это фундаментальная потребность любой семьи. У нас обеспеченность жильем сегодня недостаточная. Она приближается к 27 квадратным метрам на человека. А в среднем в европейских странах она где-то 40 квадратных метров. В Америке, в Канаде, где преобладает индивидуальное жилье, — под 70—80 квадратных метров», — заключил он.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве.

 20.12.2021 12:30

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