21 декабря. О чем пишут газеты

📰 В России продолжает разгоняться инфляция — цены в годовом исчислении перевалили за 8%, пишут «Известия». По мнению экспертов, главной составляющей инфляции в 2021 году является подорожание продуктов питания (на 12% в ноябре), и в первую очередь овощей. В отдельных случаях рост в этих категориях за последний год был почти двукратным. К примеру, розничная цена на капусту выросла на 98%, на картофель — на 78%, на огурцы и помидоры — на 65%, а на морковь — на 41%. Овощи резко дорожают во многом из-за зависимости от импорта, а внутреннее производство в стране в последние годы стагнирует, отметили эксперты.

📰 Федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройках, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина. Полный отказ от мигрантов на стройках, о возможности которого ранее заявляли столичные власти, может увеличить себестоимость жилья на 10—40%, следует из опроса застройщиков по всей стране, который провел первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев при поддержке «Деловой России». Для решения проблемы необходимо запустить федеральную программу подготовки и повышения квалификации кадров, такую инициативу авторы направят в Минстрой.

📰 Число путешествий по России в этом году не просто достигло уровня 2019 года, но и превысило его на 15%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в туротрасли. С января по сентябрь россияне потратили на путешествия по стране 3,12 трлн рублей, что на 39,8% больше, чем в 2019 году. Если в 2020 году большинство туристов выбирали для отдыха лишь четыре региона — Краснодарский край, Крым, Москву и Петербург, то сейчас к ним добавились новые направления — Псковская область, Пермский край, Карелия, Мурманская, Калининградская области. Также активно путешествуют на озеро Байкал, отметили эксперты.



📰 Власти Египта рассчитывают, что поток российских туристов в этом сезоне достигнет показателей 2015 года и превысит 3 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на заявление в посольстве арабской республики. Там также подчеркнули: эпидемическая обстановка в стране остается стабильной — «омикрон» не угрожает российским туристам. Свыше 80% жителей курортного региона и все работники туротрасли вакцинированы, уточнили в дипмиссии. В АТОР признались, что не видят предпосылок для закрытия авиасообщения с Египтом, но не рассчитывают на восстановление активности на уровне 2015 года.



📰 После трехлетней паузы власти вновь обратились к проблеме «невидимых» закупок госкомпаний, пишет «Коммерсант», уточняя, что сейчас благодаря норме о возможности не раскрывать данные закупок у взаимозависимых юрлиц госАО удается скрывать почти половину своих закупок. Так, вчера в Госдуму внесли сразу два проекта поправок, подготовленных правительством и депутатами и призванных эту лазейку устранить. Депутаты предлагают полностью исключить возможность не раскрывать закупки взаимозависимых юрлиц, Минфин же согласен закрывать лазейку аккуратнее, чтобы сохранить эффективность госАО.

📰 Переход на удаленный режим изменил привычный уклад в организации труда госслужащих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитический доклад ЦПУР «Госслужащие на удаленной работе: аналитическая этнография рабочих практик». Ключевыми основаниями для конструирования и воспроизводства рабочих практик чиновников и их самих как профессиональной группы оказались ценности иерархии и безопасности, показало исследование. В виртуальном пространстве произошла «пересборка» этих ценностей. При этом, выяснили исследователи, руководители стали доступнее сотрудникам для обычной рабочей коммуникации.

📰 Ломбарды обратились в ЦБ с просьбой отменить требование о создании отраслевых саморегулируемых организаций (СРО), пишет «Коммерсант». Большая часть компаний, полагают в Национальном объединении ломбардов, не справится с дополнительной организационной и регуляторной нагрузкой. Эксперты полагают, что членство в СРО добьет малых участников рынка, тем самым уменьшится конкуренция. Так, построение обязательной СРО может стать «катализатором ухода с рынка 100—300 ломбардов». Отмечается, что вопрос будет обсуждаться 21 декабря на заседании экспертного совета профильного департамента ЦБ.

📰 Генерирующие компании просят ввести минимальные гарантированные цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ, конкурентный сектор торговли электроэнергией), пишет «Коммерсант» со ссылкой на предложение, которое направили в «Совет рынка» глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) Денис Федоров и глава «Совета производителей энергии» (СПЭ) Дмитрий Вологжанин. Минимальную цену киловатт-часа предлагается установить на уровне «экономически обоснованной нижней границы себестоимости выработки». По мнению аналитиков, реализация идей генераторов будет означать установление регулируемых тарифов на электроэнергию.