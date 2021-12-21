Суд ввел процедуру реструктуризации долгов экс-главы Инвестбанка

Арбитражный суд Москвы по заявлению Инвестбанка ввел процедуру реструктуризации долгов бывшего председателя правления этого банка Ольги Боргардт, осужденной по делу о растрате более 2 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Московский городской суд в июне 2018 года признал законным приговор в отношении Боргардт, а также бывшего совладельца хоккейного клуба «Спартак» и Инвестбанка Сергея Мастюгина по делу о растрате более 2 млрд рублей.

Таким образом, Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда столицы, согласно которому бывшие владелец и председатель правления банка были признаны виновными по статьям 160 (растрата) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). При этом Мастюгину было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а Ольге Боргардт — шести лет колонии.

Судебная коллегия в июне 2018 года лишь внесла уточнение в приговор, согласно которому колония общего режима была определена в качестве вида исправительного учреждения, о чем в своем представлении просила прокуратура.

Сторона защиты просила суд отменить приговор, поскольку, по мнению защитников, вина осужденных судом первой инстанции не доказана, а сам текст решения является копией обвинительного заключения. Однако Мосгорсуд не нашел оснований для удовлетворения данной просьбы.

Согласно материалам дела, осужденные незаконно вывели со счетов Инвестбанка 1,5 млрд рублей, принадлежащих Фонду содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, Мастюгин незадолго до отзыва лицензии, заведомо зная об ухудшающемся финансовом состоянии банка, дал распоряжение Боргардт снять обременение с ценных бумаг на 800 млн рублей без проведения надлежащих проверок, которые были предоставлены банковской организации в качестве залога.

Мастюгин стал совладельцем Инвестбанка и хоккейного клуба «Спартак» в 2012 году. В 2014 году кредитная организация потеряла лицензию. Причинами для этого послужили недостоверные данные в отчетности и неудовлетворительное качество активов.