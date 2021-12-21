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Глава ТПП предложил перезапустить программу кредитования бизнеса под 3% в 2022 году

21.12.2021 09:41
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ТАСС

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил перезапустить в 2022 году программу кредитования пострадавших предприятий под 3% годовых «ФОТ 3.0», исключив условие обязательного участия в ее предыдущей версии.

«Мне кажется, что одной из самых действенных мер для бизнеса в условиях пандемии была программа «ФОТ 2.0» по поддержке рабочих мест. По оценкам правительства и наших экспертов, она позволила сохранить более 5 миллионов рабочих, порядка 230 тысяч компаний воспользовались этой мерой. Она явно сработала, и сработала очень удачно. Сегодня «ФОТ 3.0» призван поддержать порядка 40 тысяч [предприятий]. Чувствуете разницу между цифрами? Многие бы хотели воспользоваться новой программой, но одно из ее условий — обязательное участие в «ФОТ 2.0», что является существенной преградой. Мне кажется, надо отойти от этого условия, чтобы мера была востребованной», — сказал Катырин в интервью ТАСС.

Он предложил «расширить это узкое место и перезапустить программу как новый инструмент поддержки бизнеса, который будет работать».

С июня 2020 года для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа «ФОТ 2.0» с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Тем компаниям, которые сохранили не менее 90% сотрудников, списывалось 100% задолженности. В случае если в штате оставалось не менее 80% сотрудников, заемщику прощали половину долга.

Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» пришла на смену «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 апреля 2021 года. Первый этап новой программы длился с 9 марта по 1 июля 2021 года, второй — был запущен с 1 ноября. Заключение кредитных соглашений продлится до 30 декабря текущего года.

Согласно условиям «ФОТ 3.0», получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС России.

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