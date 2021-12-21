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Цена Urals упала ниже 70 долларов впервые с июня

21.12.2021 09:48
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ТАСС

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе в понедельник, 20 декабря, упала сразу на 6% и впервые за полгода опустилась ниже отметки 70 долларов за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Согласно данным агентства, цена Urals 20 декабря на северо-западе Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) снизилась сразу до 67,7 доллара за баррель, хотя еще 17 декабря она торговалась в среднем по 71,98 доллара.

Urals снижается вслед за эталоном Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере 1,15 доллара за баррель.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне 43,3 доллара за баррель. В зависимости от того, находится фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

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