Фондовые индексы РФ выросли в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ открылись во вторник ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск прибавил 1,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 707,43 пункта. Индекс РТС повысился на 1,36% — до отметки 1 578,85.

Внешний фон к сегодняшней сессии стабилизировался, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. «Страхи по поводу влияния «омикрона» никуда не исчезли, но больше не диктуют биржам направление движения. Цены на нефть восстанавливаются, биржи Азии в плюсе. Есть шанс на позитивный ход основной сессии российских бирж», — комментирует эксперт.



На улучшении внешнего фона уверенно растут российские «голубые фишки», в среднем прибавляя около процента. Лучше рынка выглядят «Газпром» и СберБанк. Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов допускает, что это сигнал о приостановке распродаж российского рынка нерезидентами.

Именно «Газпром» эксперт рекомендует брать спекулятивно на отскок. «Это одна из самых сильных российских бумаг, к тому же сейчас ее поддерживают усиливающиеся холода, приведшие к очередной волне роста цен на газ», — объясняет аналитик.