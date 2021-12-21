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Фондовые индексы РФ выросли в начале основных торгов

21.12.2021 10:03
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ открылись во вторник ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск прибавил 1,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 707,43 пункта. Индекс РТС повысился на 1,36% — до отметки 1 578,85.

Внешний фон к сегодняшней сессии стабилизировался, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. «Страхи по поводу влияния «омикрона» никуда не исчезли, но больше не диктуют биржам направление движения. Цены на нефть восстанавливаются, биржи Азии в плюсе. Есть шанс на позитивный ход основной сессии российских бирж», — комментирует эксперт.

На улучшении внешнего фона уверенно растут российские «голубые фишки», в среднем прибавляя около процента. Лучше рынка выглядят «Газпром» и СберБанк. Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов допускает, что это сигнал о приостановке распродаж российского рынка нерезидентами.

Именно «Газпром» эксперт рекомендует брать спекулятивно на отскок. «Это одна из самых сильных российских бумаг, к тому же сейчас ее поддерживают усиливающиеся холода, приведшие к очередной волне роста цен на газ», — объясняет аналитик.

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