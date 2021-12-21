Все новости

Сотрудник банка подозревается в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов

21.12.2021 10:25
2 217
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали менеджера одного из банков Волгограда, подозреваемого в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативные сотрудники и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области задержали подозреваемого в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов банка», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили, что с января 2021 года 26-летний менеджер одного из банков Волгограда, используя личный компьютер и служебное положение, «осуществил неправомерный доступ к персональным данным клиентов банка, ранее обращавшихся за получением кредитов», отмечают в МВД.

По версии оперативников, подозреваемый приобретал сим-карты и от имени клиентов банка подавал заявки на заключение кредитных договоров на суммы от 100 тыс. до 1 млн рублей без фактического обращения указанных лиц в банк. Волгоградец получал доступ к личным кабинетам клиентов, подписывая от имени последних кредитные договоры простой электронной подписью. В дальнейшем он перечислял денежные средства на свои счета либо приобретал дорогостоящую технику, которую перепродавал через Интернет.

Следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты десятки сим-карт, сотовые телефоны, компьютерная техника, используемая при совершении противоправных деяний. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению 41 эпизода противоправной деятельности на сумму более 6 млн рублей.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком