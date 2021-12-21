Сотрудник банка подозревается в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов

Сотрудники правоохранительных органов задержали менеджера одного из банков Волгограда, подозреваемого в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативные сотрудники и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области задержали подозреваемого в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов банка», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили, что с января 2021 года 26-летний менеджер одного из банков Волгограда, используя личный компьютер и служебное положение, «осуществил неправомерный доступ к персональным данным клиентов банка, ранее обращавшихся за получением кредитов», отмечают в МВД.

По версии оперативников, подозреваемый приобретал сим-карты и от имени клиентов банка подавал заявки на заключение кредитных договоров на суммы от 100 тыс. до 1 млн рублей без фактического обращения указанных лиц в банк. Волгоградец получал доступ к личным кабинетам клиентов, подписывая от имени последних кредитные договоры простой электронной подписью. В дальнейшем он перечислял денежные средства на свои счета либо приобретал дорогостоящую технику, которую перепродавал через Интернет.

Следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты десятки сим-карт, сотовые телефоны, компьютерная техника, используемая при совершении противоправных деяний. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению 41 эпизода противоправной деятельности на сумму более 6 млн рублей.