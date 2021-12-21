Мутко: в следующем году ставки по ипотеке могут вырасти до 10—10,2%

После повышения ключевой ставки ЦБ начали расти ставки по ипотеке: сегодня они где-то 9,2%, однако в следующем году ставки могут вырасти до 10—10,2%. Такой прогноз в интервью РБК дал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10—10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25—0,5 процентного пункта выше», — отметил он.
Самые популярные предложения по рефинансированию ипотеки
|Название
|Мин. ставка
|от 9.19%
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Лиц.№ 3251
|от 9.6%
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Лиц.№ 2015
|от 9.6%
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Лиц.№ 1481
|от 9.8%
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Лиц.№ 2312
|от 9.6%
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Лиц.№ 2659
По словам Мутко, если ставки действительно станут двузначными, это замедлит выдачи. «Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов. Где-то 1,7 триллиона рублей придет в строительную отрасль. Мы видим, что если в этом году ввод жилья с учетом тех мер, которые мы с вами ранее обсуждали, где-то будет от 85 миллионов квадратных метров до 90 миллионов квадратных метров, то в следующем году ввод может быть 84—85 миллионов квадратных метров», — пояснил гендиректор «ДОМ.РФ».
Мутко подчеркнул, что также в следующем году цены на жилье могут прийти в норму. «Я думаю, что цены войдут в нормальный цикл такого роста инфляционного, не более того. Даже в каких-то субъектах, где не такой спрос большой, он, может, и остановится», — заключил он.
Сегодня в России на долю ипотеки приходится 10% ВВП, при этом существует еще потенциал роста до 15% ВВП, то есть в 1,5 раза. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.21.12.2021 09:20