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СберБанк в 2022 году запустит рассрочку в формате buy now pay later

21.12.2021 12:17
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Интерфакс
Темы
СберБанк

СберБанк в 2022 году планирует запустить в пилотном режиме продукт рассрочки buy now pay later (BNPL — покупай сейчас, плати позже), сообщил журналистам зампред правления «Сбера» Кирилл Царев. По его словам, с запуском этого направления у банка будет представлена вся линейка розничных продуктов.

«Если появятся еще какие-то (новые розничные продукты. — Прим. ред.), я думаю, что их мы тоже сделаем», — добавил Царев.

Первым в России сервис BNPL («Долями») в апреле 2021 года запустил Тинькофф Банк. Это новый для российского рынка способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества онлайн-эквайринга и программ рассрочки, отмечал ранее Тинькофф Банк. Покупатели могут оплачивать товар по частям, а продавцы сразу могут получать полную стоимость покупки на счет.

У СберБанка уже есть продукт рассрочки — «Покупай со Сбером». «BNPL — это чуть-чуть другой продукт. У них две разные чуть-чуть юридические механики: у потреба в виде рассрочки и у BNPL. Мы сейчас просто эту альтернативную механику разрабатываем, мы уже понимаем, как она будет выглядеть», — объяснил Царев. При этом он не стал раскрывать подробностей по новому продукту.

Банк планирует предлагать клиентам оба продукта рассрочки, будет изучать, в каких точках продаж и у какого сегмента населения каждый из них пользуется популярностью.

«Так как в России рынок POS-кредитования и рассрочек в принципе существует, это будет определенным сдерживающим фактором для BNPL, потому что мы, по сути, имеем довольно схожий уже продукт. Вместе с тем, так как они чуть-чуть по-разному маркетируются, мы хотим не упустить момент, продукт запустить и посмотреть», — заявил зампред СберБанка.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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