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​Клиентам банка «Русский Стандарт» доступны переводы на карты UnionPay

21.12.2021 12:36
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Русский Стандарт

Банк «Русский Стандарт» запустил для своих клиентов отправку переводов на карты платежной системы UnionPay в интернет- и мобильном банках, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сейчас деньги возможно отправлять на карты UnionPay, выпущенные иностранными банками. Новый удобный сервис переводов доступен держателям карт любых банков-эмитентов и любых платежных систем на сайтах банка «Русский Стандарт» и RS Express», — говорится в релизе.

Как уточняют в финучреждении, для оформления перевода в интернет-банке и мобильном приложении достаточно выбрать счет, с которого планируется списание, ввести номер карты получателя, необходимую сумму и подтвердить перевод.

«Money Express представляет собой услугу UnionPay International по трансграничным денежным переводам, которая была запущена в 45 странах и регионах, включая США, Японию, Сингапур, Австралию, Великобританию и Россию. Мы рады, что все большее число российских банков подключаются к Money Express, предлагая локальным клиентам переводить средства на карты UnionPay удобно, быстро и безопасно», — сообщил глава российского офиса UnionPay International Ся Юй.

Фиксированная комиссия за отправку средств на карты UnionPay составляет 1,5%. Минимальный размер за одну операцию в зависимости от валюты счета будет 249 рублей, 4 доллара или 3 евро. Минимальная сумма перевода — 1 500 рублей.

В ближайших планах банка — подключение во всех дистанционных каналах обслуживания сервиса переводов на карты платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками-эмитентами. А также на карты платежной системы Union Pay, эмитированные на материковой части Китая.

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