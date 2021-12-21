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​Moody's оценило перспективы восстановления экономики развивающихся рынков

21.12.2021 20:05
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Источник
Banki.ru

Развивающиеся рынки могут столкнутся с проблемами при восстановлении экономики, однако в Азии ситуация будет лучше, считает Moody's Investor Service. Об этом сообщает CNBC.

«Рецессия была более жесткой на развивающихся рынках, чем в странах с развитой экономикой», — заявила управляющий директор кредитных услуг и исследований Moody's Атси Шет. По ее словам, в связи с низкими показателями вакцинации и распространением «омикрона» по всему миру, спрос еще не вернулся к допандемическому уровню во многих развивающихся странах. При этом она отметила, что ужесточение мировой денежно-кредитной политики также сказывается на спросе.

Шет добавила, что «действительно очевидно, что в Азии дела обстоят относительно лучше, чем в некоторых других регионах». В то же время она указала на риски, такие как замедление темпов роста экономики Китая из-за текущих проблем в секторе недвижимости страны. Однако, по ее мнению, у китайских властей есть необходимые инструменты, чтобы «взвешенно» управлять замедлением темпов роста.

«Ожидается, что это замедление не будет иметь никаких примет финансового кризиса, — добавила она. — То, что происходит в секторе недвижимости, будет изолировано от всей экономики, это не приведет к проблемам всего финансового сектора».

Еще одним вызовом для азиатских стран станет инфляция, считает Шет. «Инфляция, которую мы наблюдаем на многих развивающихся рынках, в значительной степени обусловлена либо удорожанием продовольствия из-за естественной засухи, либо энергетикой. Это не те проблемы, которые можно решить с помощью денежно-кредитной политики», — отметила Шет.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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