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Кабмин продлил прием обращений граждан в госорганы на «Госуслугах» до конца 2022 года

21.12.2021 12:45
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ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому эксперимент по внедрению на базе единого портала госуслуг платформы обратной связи с гражданами будет продолжен до 30 декабря следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

«Срок пилота продлевается еще на год — до 30 декабря 2022 года. Кроме того, если раньше в нем участвовали только три ведомства — Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и Фонд обязательного медицинского страхования, то теперь к нему смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также Аппарат правительства России, Центральная избирательная комиссия, Государственная дума», — говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве, электронный формат общения с госорганами удобен для людей. «Через специальную форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», специальные виджеты, размещенные на сайтах органов власти — участников эксперимента, граждане могут направлять обращения в конкретные ведомства. Статус и результаты рассмотрения отображаются в личном кабинете на едином портале госуслуг», — поясняется в сообщении.

Платформа обратной связи формируется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», напомнили в правительстве. Такой формат взаимодействия граждан и госорганов — элемент сервисной модели государства, над созданием которой работает правительство.

Кроме того, как сообщил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, на портале госуслуг с 2022 года появится еще более 100 региональных сервисов. Премьер напомнил, что раньше такие сервисы были доступны лишь на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств или вовсе не предоставлялись в электронной форме. Речь идет в том числе о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговой декларации и ряде других услуг.

С 2022 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) граждане и организации смогут получать более 100 региональных услуг. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

 20.12.2021 14:20

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