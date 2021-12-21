ОКБ: россияне в ноябре взяли на четверть больше кредитов наличными

Российские банки выдали в ноябре 2021 года 1,74 млн нецелевых потребительских кредитов (наличными). Это на 25% больше, чем в ноябре 2020 года, следует из данных «Кредистории» (Объединенного кредитного бюро), которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

По сравнению с октябрем 2021 года (1,6 млн кредитов) количество выданных займов выросло за месяц на 8%. За 11 месяцев текущего года россияне взяли 17,5 млн кредитов наличными — на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года (13 млн кредитов).



Среди 30 регионов, в которых россияне взяли наибольшее количество кредитов наличными, число выданных займов в ноябре по сравнению с октябрем везде показало рост. При этом самая высокая динамика была в Воронежской области, Ставропольском крае, Нижегородской области и Башкортостане (во всех на 12%), а самая низкая — в Тюменской и Новосибирской областях (на 4%), Кемеровской области (на 3%), а также Хабаровском крае (выдачи незначительно превысили показатель октября).

«С ноября традиционно повышается спрос россиян на заемные средства в связи с подготовкой к новогодним праздникам и началом различных распродаж. Также на рост кредитования оказали влияние повышенные инфляционные ожидания населения. В итоге количество взятых кредитов наличными приблизилось к рекорду — за всю историю банковского сектора россияне взяли больше лишь в августе 2021 года», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.