УК «Альфа-Капитал» совместно с Мосбиржей запустили торги паями фонда «Альфа-Капитал Золото»

Компания «Альфа-Капитал» объявляет о старте торгов нового биржевого фонда «Альфа-Капитал Золото». Паям БПИФа присвоен тикер AKGD, они станут торговаться на Московской бирже в рублях и будут доступны для покупки как на брокерский счет, так и в рамках стратегии доверительного управления и ИИС.



Стратегия фонда «Альфа-Капитал Золото» предполагает инвестиции в физическое золото, приобретаемое на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Покупателем золота выступит непосредственно УК «Альфа-Капитал», получившая в июле 2021 года прямой доступ на спот-рынок драгоценных металлов. Это позволит пайщикам фонда получить экспозицию на драгоценный металл с минимальными издержками и высокой ликвидностью.

БПИФ «Альфа-Капитал Золото» пополнит линейку существующих биржевых фондов под управлением УК «Альфа-Капитал». Всего компания вывела на торги на фондовой площадке паи 12 БПИФов, в том числе в конце ноября 2021 года были запущены торги паями фондов «Альфа-Капитал Управляемые Еврооблигации» (AKEB) и «Альфа-Капитал Видеоигры» (AKVG). В октябре стартовали торги паями первого биржевого фонда в России, управляемого на основе алгоритмов машинного обучения, «Альфа-Капитал Квант» (AKQU).

«Фонд «Альфа-Капитал Золото» гармонично дополняет линейку наших биржевых ПИФов и предоставляет инвесторам удобную возможность инвестировать в ценные бумаги, обеспеченные физическим золотом, а также использовать одно из ценных свойств золота как инвестиционного актива: именно этот инструмент чувствует себя спокойно во время рыночной волатильности и практически не ощущает на себе инфляционного давления. Мы рекомендуем помимо акций и облигаций часть своих инвестиций вкладывать в золото и другие драгоценные металлы, в частности, используя для этого паи инвестиционных фондов», — прокомментировала генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Директор по рынку драгметаллов Московской биржи Никита Князев отметил: «Биржевые фонды — оптимальный способ покупки золота для частного инвестора. УК «Альфа-Капитал» в числе первых управляющих компаний вышла на рынок драгметаллов Московской биржи. Сегодня мы рады приветствовать первый фонд компании, который позволяет инвесторам приобретать золото через биржевую инфраструктуру».