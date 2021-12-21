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Официальный курс доллара снизился на 47 копеек, евро — на 30

21.12.2021 13:50
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 22 декабря.

Курс доллара понизился на 47,41 копейки, составив 73,8206 рубля (74,2947 рубля на 21 декабря). Курс евро упал на 29,74 копейки, до 83,3213 рубля (с 83,6187 рубля на 21 декабря).

На Московской бирже на 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 10 копеек, валюты стоят 73,92 и 83,48 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,72—74,13 рубля за доллар и 83,21—83,62 рубля за евро.

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