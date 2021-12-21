Все новости

​«Сбер» запустил программу льготного рефинансирования ипотеки для семей с детьми

21.12.2021 13:52
6 871
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк запустил новую программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми. Она позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев.

«Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки: улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми», — рассказал Кирилл Царев.

Теперь рефинансировать ипотечный кредит, выданный на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора, можно по ставке от 4,7% (при страховании жизни и здоровья). Программа доступна гражданам РФ, у которых родился или родится ребенок (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го) либо есть ребенок с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей (при рефинансировании жилья, приобретенного в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) либо 6 млн рублей (в других регионах). Остаток ссудной задолженности не должен превышать 85% от стоимости объекта недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.

Стандартный для рефинансирования под залог недвижимости пакет документов дополняется свидетельством о рождении ребенка и, если это необходимо, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Подать заявку можно онлайн на «Домклик».

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки
Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровень инфляции в 2022 году
​ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки