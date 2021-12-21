Названы регионы России с самым доступным для жителей бензином

В 2021 году цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотского автономного округа, где цены не изменились), при этом темпы роста в разных регионах существенно отличались, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг». Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого АО, меньше всего — жители Чеченской Республики.

За десять месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, притом что инфляция за этот период составила 6,5%. Рост связан с увеличением цены нефти и глобальными инфляционными тенденциями, так как в текущему году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг. Однако более существенно, чем по стране в целом, бензин марки АИ-92 подорожал в 40 регионах, а в 45 цены на бензин росли быстрее, чем инфляция.

Аналитики отметили, что в октябре 2021 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,81 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 46,3 рубля за литр.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности этого вида топлива для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021-го на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах — в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра — жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В 12 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 тыс. до 1,5 тыс. литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов — Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия — Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.